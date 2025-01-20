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Удар по нефтебазе под Калугой поразил четыре цистерны

  • 20.01.2025, 19:58
  • 2,268
Удар по нефтебазе под Калугой поразил четыре цистерны

Площадь пожара составила 1500 кв.м.

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением девяти беспилотников по нефтебазе «Калуганефтепродукта», дочерней компании «Роснефти», в городе Людиново Калужской области были повреждены четыре цистерны: три резервуара с дизельным топливом и один с бензином объемом 1000 кубометров каждый.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона. «Всего площадь пожара составила 1500 кв.м. По данным источников, власти эвакуировали 50 жителей близлежащих населенных пунктов», - говорится в сообщении.

От Людиново до границы с Украиной — около 170 км. Как пишет российский отраслевой портал Neftegaz, на объекте «Калуганефтепродукта» находятся девять резервуаров общим объемом 6700 кубометров. Там хранят дизельное топливо и бензин АИ-92 и АИ-95. Рядом с нефтебазой находится АЗС «Роснефти».

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