Ученые возродили первый в мире чат-бот, разработанный в 1966 году 2 20.01.2025, 22:22

Эта виртуальная собеседница — «прабабушка» ChatGPT.

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джозеф Вейценбаум разработал чат-бот ELIZA 59 лет назад. Эта виртуальная собеседница — «прабабушка» ChatGPT.

Долгое время считалось, что оригинальный код языковой модели утрачен. Ученые Джефф Шрагер из Стэнфордского университета и Майлз Кроули из MIT нашли его в документах Вейценбаума.

«Меня особенно интересует, о чём думали первопроходцы в области ИИ. Код учёных-компьютерщиков — это почти то же самое, что и запись их мыслей. С технической точки зрения мы даже не знали, что найденный код — единственная обнаруженная версия — действительно работает», — поделился соавтор исследования Джефф Шрагер.

Команда очистила и отладила код, затем создала эмулятор: им хотелось, чтобы интерфейс чат-бота выглядел так же, как на компьютере из 1960-х. Исследователей удивила проработанность ELIZA. В оригинале была ошибка, но учёные решили её не исправлять ради аутентичности. По их мнению, правки выглядели бы так, «как если бы мы исправили ошибку в оригинале ”Моны Лизы”».

Конечно, современный генеративный ИИ несравнимо мощнее «начинки» ELIZA. Тем не менее, она умеет какое-то время эффективно поддерживать разговор. В чём-то ELIZA даже превосходит «современников»: она поддерживает разговор, не просто завершая ваши предложения, а активно предлагая продолжить беседу.

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