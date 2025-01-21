Трамп штампует новые указы: что известно 40 21.01.2025, 9:19

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Выход из ВОЗ, отмена решений Байдена и новые пошлины.

Президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

Как пишет Associated Press, пока неясно, какой объем помощи будет первоначально затронут указом, поскольку средства на финансирование многих программ уже выделены Конгрессом и должны быть потрачены.

Также Трамп на митинге после инаугурации в присутствии сторонников подписал указ об отмене 78 исполнительных решений президента Джо Байдена.

Выход из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Трамп пояснил свой шаг «неправильным обращением ВОЗ с пандемией COVID-19» и «неспособностью организации к реформам». Среди других причин он назвал «несправедливо высокие финансовые взносы США» по сравнению с другими странами, включая Китай.

Пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады

Дональд Трамп заявил во время церемонии подписания в Овальном кабинете в понедельник вечером, что его администрация введет 25% пошлины на товары из Мексики и Канады с 1 февраля.

Это значительное изменение в торговой политике Северной Америки, которое может привести к росту цен для американских потребителей.

Среди первых распоряжений Дональда Трампа:

Введение моратория на принятие бюрократами новых нормативных актов «до полного контроля» над федеральным правительством;

Предписание федеральному правительству о восстановлении свободы слова и отмене цензуры;

Приостановка найма на государственную службу за исключением военнослужащих и некоторых других категорий;

Распоряжение ко всем госслужащим незамедлительно вернуться к работе в офисах, отказавшись от удаленного формата;

Распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением проблемы растущей стоимости жизни;

Запрет на использование судебной системы для преследования политических оппонентов прежней администрации;

Письмо в ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату.

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