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Военные из КНДР расстреляли российских солдат и сбежали с оружием

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  • 21.01.2025, 8:26
  • 14,258
Военные из КНДР расстреляли российских солдат и сбежали с оружием

Их ищут уже неделю.

В Курской области России разыскивают троих бойцов из КНДР, убивших российских военных. Поиски продолжаются уже неделю. Задержать беглецов пока не удалось, сообщает Telegram-канал «Досье шпиона».

Опубликована листовка, которая распространяется в подразделениях российской армии и полиции. В ней сообщается, что 13 января в Большом Солдатском военнослужащие из Северной Кореи «по предварительному сговору совершили убийство 5 военнослужащих 810 бригады морской пехоты и покинули место дислокации подразделения». Их называют преступниками, которые «вооружены и опасны».

Поиски идут уже не только в Курской области, но и в Белгородской, Брянской и Орловской областях.

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