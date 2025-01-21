Военные из КНДР расстреляли российских солдат и сбежали с оружием

Военные из КНДР расстреляли российских солдат и сбежали с оружием11
- 21.01.2025, 8:26
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Их ищут уже неделю.
В Курской области России разыскивают троих бойцов из КНДР, убивших российских военных. Поиски продолжаются уже неделю. Задержать беглецов пока не удалось, сообщает Telegram-канал «Досье шпиона».
Опубликована листовка, которая распространяется в подразделениях российской армии и полиции. В ней сообщается, что 13 января в Большом Солдатском военнослужащие из Северной Кореи «по предварительному сговору совершили убийство 5 военнослужащих 810 бригады морской пехоты и покинули место дислокации подразделения». Их называют преступниками, которые «вооружены и опасны».
Поиски идут уже не только в Курской области, но и в Белгородской, Брянской и Орловской областях.