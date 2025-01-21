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Си отказался от встречи с Лукашенко?

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  • 21.01.2025, 11:32
  • 7,418
Си отказался от встречи с Лукашенко?

Две версии.

На днях правитель Беларуси получил отлуп от «социально близких» властей КНДР. Лукашенко утверждал, что руководство Северной Кореи предложило ему встречу с Ким Чен Ыном. Но Пхеньян быстро опроверг это, пишет «Салiдарнасць».

Сестра диктатора Ким Е Чжон, занимающая пост заместителя главы ЦК Трудовой партии, заявила, что такого предложения не было, хотя «белорусская сторона еще не менее чем два года назад настоятельно надеялась на контакт с КНДР на высшем уровне».

Плюс ко всему она фактически отчитала Минск:

«Если вы надеетесь на развитие сотрудничества с нами, важно четко обозначить свои намерения. Я считаю, что правдивость и честность должны быть основой в двусторонних отношениях между странами».

Обидно, наверное, когда даже главный мировой изгой динамит тебя уже более двух лет. А ведь могли бы вместе «бороться с империализмом».

Мало того, случилась еще одна неприятность. 3 января Лукашенко заявил, что до выборов собирается посетить КНР:

«Такие визиты, от которых нельзя отказаться. Потому что это будущее нашего государства. Что такое встреча с Си Цзиньпином и визит в Китай? Это будущее нашей страны. Сотрудничество с Китаем – это великое дело».

Лукашенко анонсировал предстоящую поездку подробно и с удовольствием:

«Дня три уйдет на это. Там мне надо еще посмотреть музей китайский – ведь начали строить свой музей истории Беларуси».

Можно даже вычислить даты, когда Лукашенко собирался в КНР, поскольку было сказано:

«Это, считайте, вернешься обратно, а там одна неделя остается до голосования».

То есть поездка должна была состояться между 15 и 20 января.

Но по факту вместо Пекина Лукашенко отправился в минский городской технопарк. А ведь говорил:

«Не проводить эти мероприятия запланированные, как действующий президент, в том числе визит в Китайскую Народную Республику, один из стратегических наших партнеров, невозможно».

То есть случилось что-то экстраординарное, раз намеченный на середину января визит в КНР был отменен менее, чем за две недели до даты вылета. Наиболее вероятными выглядят две версии.

Возможно, отправиться в трехдневное путешествие Александру Лукашенко помешали проблемы со здоровьем. На прошлой неделе было очевидно, что правитель находится не в лучшей форме. То есть провести рядовые совещания его состояние позволяло, а вот многочасовой перелет – уже нет.

Второй вариант: китайцы в последний момент подвинули «стратегического партнера» на «потом». Но ничего чрезвычайного в КНР, по сообщениям медиа, не происходило. Поэтому перекраивать график Си Цзиньпину особой нужды вроде как не было.

В свете истории с Ким Чен Ыном нельзя исключить, что, говоря о приглашении в Пекин, Лукашенко выдал желаемое за действительное. Но такая «шутка» в отношениях с Си Цзиньпином всё же выглядит маловероятной.

Возможно, визит не отменен, а перенесен. Но так или иначе тот факт, что анонсированная на середину января поездка не состоялась, свидетельствует: 2025 год начался не по плану Лукашенко.

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