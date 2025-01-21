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Смертоносный пожар на турецком курорте: погибли не менее 10 человек

  • 21.01.2025, 11:51
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Смертоносный пожар на турецком курорте: погибли не менее 10 человек

В отеле на момент трагедии проживало 234 постояльца.

Пожар произошел на популярном горнолыжном курорте Картаклая, к востоку от Стамбула, сообщает Еuronews.

Пожар в отеле на турецком горнолыжном курорте унес жизни не менее 10 человек, пострадали более 30 человек. Как завил глава МВД Турции Али Ерликая, пожар вспыхнул в ресторане отеля в Карталкая на северо-западе Турции.

Губернатор провинции Болу, где расположен горнолыжный курорт, сообщил государственному информационному агентству Anadolou, что двое из погибших разбились, выпрыгнув из здания в панике.

По словам губернатора Абдулазиза Айдына, в отеле на момент трагедии проживало 234 постояльца.

Частный телеканал NTV сообщил, что некоторые люди пытались спуститься из своих номеров, используя простыни. На телевизионных кадрах видно, что крыша и верхние этажи отеля охвачены огнем.

Причина пожара пока неизвестна. Телеканал NTV предположил, что деревянная облицовка отеля могла ускорить распространение огня.

Карталкая — популярный горнолыжный курорт в горах Короглу, примерно в 300 километрах к востоку от Стамбула. Пожар произошел во время школьных каникул, когда отели в регионе переполнены.

В канцелярии губернатора сообщили, что на место пожара было отправлено 30 пожарных машин и 28 машин скорой помощи.

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