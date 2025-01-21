Консервативная контрреволюция
- Владимир Фесенко
- 21.01.2025, 12:06
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Трамп взял реванш.
Две «бомбы», благодаря которым останется в истории эта инаугурация, — шляпа Мелании и эйфория Маска.
Собственно сам главный персонаж этой церемонии — Дональд Трамп, который стал 47-м президентом США — остался лишь на третьем месте. Но он все равно счастлив. Он взял реванш. Он вернулся, почти как Терминатор.
Судя по его речи, он и собирается быть Терминатором, в политическом смысле, конечно. Правда, одновременно он собирается быть и миротворцем, прекратить все войны в мире. Дай бог, чтобы ему удалось прекратить хотя бы российскую войну против Украины. И желательно не за наш счет.
Некоторые украинские комментаторы грустят, что Трамп ни разу не упомянул об Украине. А может это и к лучшему?
Думаю, что в Канаде, Дании, Гренландии, да и в некоторых других странах даже радуются, что Трамп их не упомянул в своей речи.
А кто-то уже жаждет, чтобы Трамп сделал Америку великой где-то на Марсе. Тем более, что для Трампа это уже новый яркий лозунг — «на Марс!» Илон Маск, похоже, уже туда улетает каким-то своим тайным способом. На инаугурации это было очень заметно.
Инаугурационная речь Трампа вряд ли останется в истории. Это явно не шедевр ораторского и спичрайтерского искусства. Но свои приоритеты Трамп четко определил.
В Штатах явно запланирована консервативно-популистская контрреволюция. Не знаю, слышал ли когда-то Дональд Трамп высказывание Сталина — «жить стало лучше, жить стало веселее».
Жить лучше Трамп американцам уже пообещал. Как у него с этим получится — посмотрим. Но точно при президентстве Трампа станет веселее (что показала и его инаугурация). Вот только весело будет не всем.
Владимир Фесенко, New Voice