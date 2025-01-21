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Консервативная контрреволюция

  • Владимир Фесенко
  • 21.01.2025, 12:06
  • 1,710
Консервативная контрреволюция
Владимир Фесенко

Трамп взял реванш.

Две «бомбы», благодаря которым останется в истории эта инаугурация, — шляпа Мелании и эйфория Маска.

Собственно сам главный персонаж этой церемонии — Дональд Трамп, который стал 47-м президентом США — остался лишь на третьем месте. Но он все равно счастлив. Он взял реванш. Он вернулся, почти как Терминатор.

Судя по его речи, он и собирается быть Терминатором, в политическом смысле, конечно. Правда, одновременно он собирается быть и миротворцем, прекратить все войны в мире. Дай бог, чтобы ему удалось прекратить хотя бы российскую войну против Украины. И желательно не за наш счет.

Некоторые украинские комментаторы грустят, что Трамп ни разу не упомянул об Украине. А может это и к лучшему?

Думаю, что в Канаде, Дании, Гренландии, да и в некоторых других странах даже радуются, что Трамп их не упомянул в своей речи.

А кто-то уже жаждет, чтобы Трамп сделал Америку великой где-то на Марсе. Тем более, что для Трампа это уже новый яркий лозунг — «на Марс!» Илон Маск, похоже, уже туда улетает каким-то своим тайным способом. На инаугурации это было очень заметно.

Инаугурационная речь Трампа вряд ли останется в истории. Это явно не шедевр ораторского и спичрайтерского искусства. Но свои приоритеты Трамп четко определил.

В Штатах явно запланирована консервативно-популистская контрреволюция. Не знаю, слышал ли когда-то Дональд Трамп высказывание Сталина — «жить стало лучше, жить стало веселее».

Жить лучше Трамп американцам уже пообещал. Как у него с этим получится — посмотрим. Но точно при президентстве Трампа станет веселее (что показала и его инаугурация). Вот только весело будет не всем.

Владимир Фесенко, New Voice

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