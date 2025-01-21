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Соцсеть Х запустила аналог TikTok

  • 21.01.2025, 21:02
Соцсеть Х запустила аналог TikTok

С 19 января TikTok на некоторое время приостановил работу в США.

Соцсеть Х анонсировала новую ленту вертикальных видео наподобие TikTok. Доступ к ней можно получить в нижней панели приложения, где появилась вкладка видео. С 19 января TikTok на некоторое время приостановил работу в США.

У пользователей соцсети и раньше была возможность просматривать вертикальные видео через приложение, однако сейчас появился отдельный раздел для видео. В соцсети Х и раньше экспериментировали с медиаконтентом и видео — в 2024 году компания запустила приложение для ТВ.

Соцсеть Х с 21 декабря 2024 года повысила цену на подписку Premium+ до $22 в месяц. Также компания запустила поисковик по горячим темам для подписчиков Premium+.

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