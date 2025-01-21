На аукционе продают старейшую частную гоночную Ferrari 21.01.2025, 22:10

Какова цена.

На торги планируют выставить легендарную модель Ferrari 1948 года с родным двигателем, пишет Broad Arrows.

Модель 166 Spyder Corsa – старейшая из существующих в наши дни авто марки, которая принадлежит частным гонщикам.

Это авто было всего третьей моделью в истории Ferrari и первой моделью двойного назначения. Это значит, что на ней можно ездить и на гонках, и по дорогам.

Ferrari, который продают на аукционе, при первом владельце неоднократно участвовал в гонках в Италии. Правда, ни разу не добирался до первого места.

Кстати, на спайдере до сих пор стоят заводские мотор и пятиступенчатая коробка, шасси и кузов. Несмотря на то, что авто сменило несколько владельцев, на открытых торгах оно выставляется впервые.

Выручить за него хотят от €5,5 млн до €7,5 млн.

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