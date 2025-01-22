NYT: КНДР отправит новые войска в Россию 2 22.01.2025, 16:34

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В течение двух месяцев.

Северная Корея планирует отправить России дополнительных военных на подкрепление в течение следующих двух месяцев, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

В материале газеты говорится, что военные КНДР разработали свою особую тактику и привычки на поле боя, в частности, когда их атакует беспилотник, они высылают одного солдата как приманку, чтобы другие могли его сбить.

Кроме того, если они тяжело ранены, им приказано взорвать гранату, чтобы не попасть в плен живыми, держа ее под шеей одной рукой на чеке, когда к ним приближаются украинские военные.

По словам украинских солдат и американских чиновников, северокорейцы действуют как отдельная боевая сила, отличная по языку, подготовке и военной культуре. При этом отмечается, что украинские бойцы сумели адаптироваться к ней.

Пилоты беспилотников рассказали изданию, что они, как правило, не отправляют дроны на отдельных солдат, а «охотятся» на группы. А учитывая плотность северокорейских атак, стандартная процедура размещения противопехотных мин на расстоянии около 15 метров друг от друга не срабатывает должным образом. Теперь, по словам украинских бойцов, они стараются оставлять между минами не более пяти метров.

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