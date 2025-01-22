Samsung представил флагманские смартфоны Galaxy S25 22.01.2025, 21:17

Они получили суперкамеры и всеобъемлющий ИИ.

Компания Samsung представила новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S25, показанных в рамках традиционной зимней презентации Galaxy Unpacked.

Устройства получили мощную аппаратную начинку и усовершенствованную систему камер с дополнительными возможностями съемки фото и видео. Однако главным нововведением стала практически повсеместная интеграция искусственного интеллекта, позволяющего решать самые разные задачи.

Внешне смартфоны сохранили классический консервативный дизайн с корпусом из усиленного алюминия для Galaxy S25 и S25+, а также титановой рамкой и отверстием под стилус в случае с топовой версией Galaxy S25 Ultra. Последняя также отличается от стандартных моделей гладким корпусом со слегка закругленными углами, благодаря чему гаджет лучше лежит в руке.

Базовый Galaxy S25 получил 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ (2340x1080), вариант S25+ — экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением QHD+ (3120x1440). Версия Ultra имеет 6,9-дюймовый дисплей QHD+ (3120x1440) с поддержкой фирменного стилуса S Pen. Во всех случаях частота обновления экрана может варьироваться в диапазоне 1–120 Гц.

Смартфоны доступны в восьми обновленных оттенках: «Синий», «Голубой», «Мятный» и «Серый» для Galaxy S25 и S25+, а также «Черный титан», «Серый титан», «Серебряный титан», «Синий титан» для Galaxy S25 Ultra.

Все представители линейки Samsung Galaxy S25 оснащены специальной версией нового чипсета Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, изготовленного по 3-нанометровому техпроцессу. Это один из самых современных и мощных чипов, разработанных для мобильных гаджетов под управлением Android. Во всех случаях процессор действует с 12 Гб оперативной памяти. Версии Galaxy S25 и S25+ доступны с 128, 256 Гб или 512 Гб внутреннего хранилища, а список модификаций Ultra дополнен вариантом с 1 Тб памяти.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra получили батареи емкостью 4000 мА*ч, 4900 мА*ч и 5000 мА*ч соответственно. В первых двух случаях предусмотрена поддержка зарядки на 25 Вт, а вариант Ultra, как и прежде, совместим с адаптером на 45 Вт. Также есть поддержка беспроводной и обратной зарядки, позволяющей делиться запасом энергии с другими гаджетами.

Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25+ укомплектованы одинаковыми камерами: 50-мегапиксельным главным датчиком (f1.8) с оптической стабилизацией, сверхширокоугольным сенсором на 12 Мп (f2.2) и телеобъективом с разрешением 10 Мп (f2.4) с 3-кратным оптическим зумом.

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra оснащен 200-мегапиксельной камерой (f1.7) и новым сверхшириком на 50 Мп (f2.2), пришедшим на смену прежнему 12-мегапиксельному датчику. Кроме того, предусмотрена пара телеобъективов: на 50 Мп (f3.4) и 10 Мп (f2.4) с 5- и 3-кратным оптическим приближением соответственно. Что касается селфи-камеры, то во всех смартфонах она представлена датчиком на 12 Мп (f2.2).

Ключевым нововведением в области искусственного интеллекта стала функция «Кросс-ап взаимодействие» (Cross-app Actions), действующая на базе чат-бота Gemini от Google.

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