Суд ЕС отказался снять санкции с двух миллиардеров белорусского происхождения 23.01.2025, 1:52

Речь идет об Андрее Мельниченко и Дмитрии Мазепине.

Судебные тяжбы российских миллиардеров с белорусскими корнями Андрея Мельниченко (седьмая строка в рейтинге российского Forbes, состояние — 21,1 млрд долларов) и Дмитрия Мазепина (59-е место, 2,4 млрд долларов) пока не завершились успехом в суде ЕС. Суд не видит оснований в том, чтобы снять санкции, пишет Myfin.by.

Бизнесмен Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022 года. И уже 31 мая в том году он предпринял попытку оспорить свой статус.

В последних слушаниях по делу в судебный процесс пытались вступить компании СУЭК и EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции отказал им.

На заседании 22 января Андрею Мельниченко полностью отказано в иске.

Суд ЕС пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку 24 февраля 2022 года он присутствовал на встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным в Кремле. А несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду.

Согласно заключению суда, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано. Теперь у истца есть два месяца на подачу апелляции.

Также Суд ЕС отказался снять санкции с миллиардера Дмитрия Мазепина и отклонил аргументы его апелляции.

В поддержку требований отменить решение Суда ЕС общей юрисдикции и аннулировать документ ЕС о четырех продлениях нахождения Мазепина в санкционном списке ЕС заявлены восемь доводов. Среди них такие:

первая инстанция допустила юридическую ошибку при толковании критерия g в том смысле, что под выражением «обеспечивающий существенный доход Правительству РФ» подразумеваются конкретные секторы экономики, а не предприниматели;

неверное толкование понятий «источник дохода» и «существенный источник дохода», что впоследствии привело к принятию судом необоснованного решения;

нарушение обязанности надлежащим образом мотивировать свои выводы, противоречащие друг другу;

в решении «с ног на голову» поставлен и не исследован ключевой аргумент истца.

Юристы отмечают, что четыре из восьми доводов апеллянта совпадают с доводами, приведенными в его прошлогодней апелляционной жалобе.

В то время как бизнес Мельниченко связан с компаниями «Еврохим» и СУЭК, Мазепин известен как основатель ОХК «Уралхим» и владелец доли в компании «Уралкалий».

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