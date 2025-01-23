Россияне расстреляли шесть украинских военнопленных 23.01.2025, 13:05

1,472

Преступление сняли на телефон.

Российские оккупанты расстреляли шестерых украинских военнопленных. При этом один из захватчиков снимал процесс расстрела на свой телефон.

О трагической гибели украинских защитников от рук российских захватчиков сообщил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко.

«Российские военные преступники снова расстреляли шестерых украинских военнопленных. Видео снимал один из убийц на свой телефон. По понятным причинам я не буду публиковать его», - отметил Стерненко.

Он подчеркнул, что убийства пленных - это целенаправленная государственная политика страны-агрессора России.

«Не так давно Путин прославлял 155-ю бригаду ВС РФ и вывешивал ее флаг. Это именно та бригада, которая неоднократно убивала пленных и отрезала им головы», - написал активист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com