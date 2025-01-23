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Россияне расстреляли шесть украинских военнопленных

  • 23.01.2025, 13:05
  • 1,472
Россияне расстреляли шесть украинских военнопленных

Преступление сняли на телефон.

Российские оккупанты расстреляли шестерых украинских военнопленных. При этом один из захватчиков снимал процесс расстрела на свой телефон.

О трагической гибели украинских защитников от рук российских захватчиков сообщил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко.

«Российские военные преступники снова расстреляли шестерых украинских военнопленных. Видео снимал один из убийц на свой телефон. По понятным причинам я не буду публиковать его», - отметил Стерненко.

Он подчеркнул, что убийства пленных - это целенаправленная государственная политика страны-агрессора России.

«Не так давно Путин прославлял 155-ю бригаду ВС РФ и вывешивал ее флаг. Это именно та бригада, которая неоднократно убивала пленных и отрезала им головы», - написал активист.

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