Россияне расстреляли шесть украинских военнопленных
- 23.01.2025, 13:05
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Преступление сняли на телефон.
Российские оккупанты расстреляли шестерых украинских военнопленных. При этом один из захватчиков снимал процесс расстрела на свой телефон.
О трагической гибели украинских защитников от рук российских захватчиков сообщил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко.
«Российские военные преступники снова расстреляли шестерых украинских военнопленных. Видео снимал один из убийц на свой телефон. По понятным причинам я не буду публиковать его», - отметил Стерненко.
Он подчеркнул, что убийства пленных - это целенаправленная государственная политика страны-агрессора России.
«Не так давно Путин прославлял 155-ю бригаду ВС РФ и вывешивал ее флаг. Это именно та бригада, которая неоднократно убивала пленных и отрезала им головы», - написал активист.