Глава МИД Беларуси Рыженков находится с визитом в Сирии

Глава МИД Беларуси Рыженков находится с визитом в Сирии2
- 23.01.2025, 14:00
Состоялись его переговоры с руководителем новой сирийской администрации.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков находится с визитом в Сирии. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе МИД.
«Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по приглашению сирийской стороны посещает с визитом Дамаск. Состоялись его переговоры с руководителем новой сирийской администрации Ахмедом аль-Шараа», - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.