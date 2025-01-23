Глава МИД Беларуси Рыженков находится с визитом в Сирии 2 23.01.2025, 14:00

Максим Рыженков

Состоялись его переговоры с руководителем новой сирийской администрации.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков находится с визитом в Сирии. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе МИД.

«Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по приглашению сирийской стороны посещает с визитом Дамаск. Состоялись его переговоры с руководителем новой сирийской администрации Ахмедом аль-Шараа», - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

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