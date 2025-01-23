Защитой путинских олигархов в Женеве занялась профессор из Могилева с противоречивым прошлым 2 23.01.2025, 21:26

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Елена Довгань использует свой мандат спецдокладчика ООН для защиты от них авторитарных режимов.

Белоруска Елена Довгань использует свой мандат спецдокладчика ООН по вопросам санкций с офисом в Женеве для защиты от них авторитарных режимов — Ирана, Сирии, Венесуэлы, Кубы, Зимбабве, Китая. После визита на июньский форум в Петербурге и встречи с Медведевым она стала защищать и семью российского миллиардера Андрея Мельниченко. «Точка» проанализировала, куда ездила и за кого заступалась в течении 2024 года спецдокладчик Совета ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер.

Кого и как защищала Довгань в прошлом году

За прошлый год Елена Довгань по заданию ООН организовала и поучаствовала в шести консультациях и встречах на международном уровне в Женеве, четырех конференциях и вебинарах, двух встречах на высоком уровне, посетила Китай. Как минимум дважды в 2024 году она побывала в России, причем эти поездки не отражены в ее отчетах о деятельности для ООН.

Вот ключевые пункты ее прошлогодней программы.

Февраль 2024 года. Призвала пересмотреть санкции против Северной Кореи, Кубы, Ирана и Сирии, которые США считает странами спонсорами терроризма.

Май 2024 года. По приглашению Пекина отправилась на 12 дней в Китай и встретилась почти со всеми высшими должностными лицами. Ей, первой из посланников ООН, позволили посетить автономный район Синьцзян — где, как полагают ее коллеги в ООН, насильно удерживается в «лагерях перевоспитания» более 1 млн мусульман уйгуров. Пекин утверждает, что цифра гораздо меньше. Использование рабского труда уйгуров наряду с поддержкой российского вторжения в Украину стали поводом для санкций США против китайских компаний.

«Мой визит наглядно продемонстрировал, что односторонние санкции затрагивают права человека. Санкции затронули экономические и социальные права, хотя Китаю удалось существенно смягчить негативное гуманитарное воздействие. Санкции против секторов экономики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, приводящие к росту безработицы, противоречат международному праву», — доложила посланник о результате своей миссии в ООН.

Июнь 2024 года. Приехала в Петербург на Международный юридический форум. Эта поездка не вошла в ее официальный календарь, даже в отчет о ее коммуникациях на сайте ООН. На форуме она встретилась с председателем Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

«Риторика односторонних санкций звучит так — наши санкции хорошие, направлены на то, чтобы наказать плохих, и не затрагивают права человека <...> Я пытаюсь показать, что говорит международное право относительно всех тех мер, которые применяются», — кратко пояснила собравшимся Довгань, единственный приглашенный представитель ООН.

Слушавший ее Медведев добавил, что односторонние санкции стали инструментом политического принуждения «непокорных» к мировому господству США. В том же духе высказались министр юстиции Кубы, прокурор Намибии и их коллеги из других сотрудничающих с РФ стран.

По итогам обсуждения Медведев предложил лидерам по числу введенных против них санкций объединиться и создать правовые механизмы для борьбы за принципы международного права. В своем блоге он призывает превратить «жизнь США и их союзников» в «сплошной безумный кошмар».

Июль 2024. Появляется доклад Довгань «Доступ к правосудию в условиях односторонних санкций и их избыточного соблюдения», подготовленный для Генассамблеи ООН. В нем Довгань пишет, что россияне неправомерно попадают под санкции за «тесные связи с российским правительством». Она критикует такие санкции за то, что их сложно оспорить и перед их наложением не проводится длительная экспертиза. Документ также содержит призыв к отмене всех западных санкций, введенных против Китая.

Сентябрь 2024 года. Она публикует еще один доклад, теперь уже о собственной инновации — онлайн-карта по мониторингу и оценке гуманитарных последствий односторонних санкций. Россия одна из первых направила для составления карты свои данные.

«Инструмент мониторинга и оценки воздействия уникален, – сказала Довгань. – Из-за политических разногласий между государствами достоверные данные по мониторингу и оценке можно получить только с помощью ООН».

Октябрь 2024 года. Довгань заявляет о недопустимости использования семейных связей в качестве единственного основания для введения персональных санкций. Впервые призвала пересмотреть пересмотреть персональные санкции против конкретного человека — жены российского миллиардера Андрея Мельниченко.

Ноябрь 2024 года. Представила на собственной конференции в Женеве подготовленные ей же «Руководящие принципы санкций, бизнеса и прав человека». Медведев предложил разработать нечто подобное на форуме в Петербурге, куда приезжала Довгань: на базе «принципов» члены БРИКС смогут создать инвестиционный арбитражный центр и помочь компенсировать ущерб от санкций.

25 ноября. Довгань выступила основным докладчиком в неформальном конфиденциальном заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией (особый формат, в котором страны участвуют по желанию). Никаких содержательных сообщений по его итогу не было.

Поездки в Москву и Петербург в 2024 году не отражены в ее отчетах для ООН, хотя все встречи и коммуникации даже те, что прошли по зуму, обычно указываются на сайте организации.

Специальная миссия ООН для диктатур

Должность спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер ввели в 2014 году по инициативе стран «группы неприсоединения» (страны, не входящие в блоки НАТО или России). Документ готовил Иран. За резолюцию о введении поста спецдокладчика по санкциям тогда не проголосовала ни одна европейская страна.

Специальный докладчик ООН — человек, который имеет поручение от имени ООН в рамках «специальных процедур» по конкретной теме. В его задачи входит изучать, консультировать и публично докладывать. Он волонтер и не является сотрудником ООН, но его работу обеспечивает аппарат ООН.

Первым поручение следить за негативным влиянием санкций получил алжирец Идрисс Джазаири. Он побывал в России с миссией ООН в 2017 году для оценки воздействия санкции, введенных против Москвы после захвата Крыма. Джазаири оценил ущерб от западных санкций для российской экономики ($55 млрд) и пришел к выводу, что вводившие их страны ЕС потеряли гораздо больше ($115,2 млрд). На этом основании он предложил незамедлительно пересмотреть эффективность санкций и начать постепенно от них отказываться. Кроме того, он предложил отказываться «по гуманитарным основаниям» от персональных санкций в отношении россиян.

Джазаири умер во Франции в 2020 году, и ему на смену пришла профессор-юрист из Минска Елена Довгань. С тех пор «все визиты Довгань — в Иран, Зимбабве, Венесуэлу, Катар и Сирию — были для этих режимов пропагандистскими возможностями обелить нарушения прав человека», — к такому выводу пришла организация UN Watch, исследующая деятельность ООН.

Посетив Сирию в ноябре 2022 года (ей тогда правил свергнутый в прошлом году диктатор Башар Асад), Довгань призвала США и ЕС снять санкции с режима Асада. Санкции, по ее словам, оказывают большое негативное влияние «на все слои общества в стране» и «приводят к нехватке лекарств и медицинского оборудования, что влияет на жизнь простых сирийцев», а также мешают «восстановлению гражданской инфраструктуры Сирии».

Кто такая Елена Довгань

Она родилась в 1979 году в Могилеве. Окончила факультет международных отношений Белорусского государственного университета (БГУ) в 2001 году. В 2001-2005 годах была сотрудником представительства ООН в Минске. Лауреат президентских стипендий в Беларуси талантливым молодым ученым за 2013 и 2019 годы. До специальной миссии ООН занимала должность проректора Международного университета МИТСО с 2016 по 2019 году.

О работе в России в официальной биографии на сайте ООН она не упоминает. Записи о ее работе в России (уже после назначения спецдокладчиком ООН) сохранила налоговая РФ. Из утечки ведомства следует, что Довгань в 2021 году получила 215 тысяч рублей в качестве зарплаты в университете им. Г.В. Плеханова в Москве.

Обнаружить на сайте университета упоминания о ней, ее работе и лекциях не удалось.

В сентябре 2024 года Довгань прочла открытую лекцию в «Высшей школе экономики» в Москве по той же теме, что обсуждала двумя месяцами ранее с Медведевым в Петербурге — «Проблемы применения односторонних принудительных мер и средств их реализации в современном международном праве».

Семья Довгань тесно связана с государственными структурами Беларуси Лукашенко. По данным «Киберпартизан», ее отец — бывший первый проректор Белорусско-российского университета, профессор в области «технологии металлов» Федор Ловшенко, ее муж Александр Довгань — белорусский чиновник, главный советник Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ), брат мужа — подполковник милиции и бывший главный эксперт в Государственном экспертно-криминалистическом центре.

В декабре 2023 года Довгань получила благодарность из рук министра юстиции Беларуси Сергея Хоменко за вклад в работу комиссии по имплементации международного гуманитарного права при белорусском Совете Министров.

Деньги для спецдокладчика

Когда в сентябре 2024 года она выступила с речью на последней сессии СПЧ ООН, исполнительный директор UNW Хиллель Нойер обвинил ее в отсутствии контактов с настоящими защитниками прав человека в стране и в сомнительном финансировании из Китая.

Россия и Китай являются двумя основными донорами её мандата ООН. На счета ее офиса в ООН за первые три года поступило (без указания целей) от Китая и России более $1,075 млн — это больше, чем получил любой другой спецдокладчик. Согласно публикуемым ООН отчетам, офис спецдокладчика по санкциям получил в 2020 году $ 160,000 от Китая и $ 115,000 от России, в 2021 Китай пожертвовал ее офису $ 200, 000, Россия — $150,000, Катар — $25, 000. Еще $200,000 и $25,000 поступили от Китая и Катара соответственно в 2022 году. Последний опубликованный отчет за 2023 год свидетельствует об очередном транше от Китая в размере $200,000.

Работа спецдокладчиков финансируется за счет средств, выделяемых им из регулярного бюджета ООН, а также внебюджетного финансирования, которое может быть целевым или нецелевым для конкретных мандатов.

«Довгань получает больше финансирования, чем кто-либо другой. Она утверждает, что все это ушло на создание этой базы данных, но ее база данных — это просто оболочка с фильтрами поверх уже существующей базы данных ООН», — рассказал расследователь UN Watch Луис Пелаес. Его организация предоставила «МО» предварительное исследование о финансировании ее мандата.

«Нет никаких оснований для финансирования в размере более миллиона долларов, и мы понятия не имеем, куда идут эти средства. Все ее визиты в страны спонсируются государствами, которые она посещает, где ее принимают как VIP-персону, многие другие держатели мандатов путешествуют гораздо больше, пишут больше отчетов, организуют больше мероприятий и делают это за счет обычного бюджета ООН. Более половины спецдокладчиков не получают никакого дополнительного финансирования», — говорится в предварительном исследовании UN Watch.

Персональная защита для Мельниченко

В октябре 2024-го Довгань обратилась к Совету ЕС и правительству Швейцарии с призывом снять санкции с жены одного из богатейших россиян (седьмая строчка в российской части глобального рейтинга Forbes - $21100 млн) Андрея Мельниченко. Спецдокладчик ООН потребовала предоставить доступ к доказательствам, послужившим основанием для включения сербской экс-модели Александры Мельниченко (Сандры Николич) в санкционный список ЕС.

Российский миллиардер Андрей Мельниченко в 2022 году в попытке спасти от санкций свою империю со штаб-квартирой в Швейцарии передал право собственности на две крупнейшие в мире компании по производству удобрений и угля жене за день до введения против него персональных санкций со стороны Евросоюза. Но ЕС добавил в санкционный список и новую владелицу «Еврохим» и угольной компании СУЭК, посчитав что он пользуется состоянием и извлекает выгоду из богатства своего мужа.

Довгань заявила о недопустимости распространения санкций на семью олигарха накануне решения Европейского суда по делу «ЕвроХим» и СУЭК (Мельниченко против Совета ЕС). В суд обратились швейцарская и российские компании с требованием, чтобы тот установил их неподконтрольность унаследовавшей империю жене олигарха и соответственно ему самому. 21 октября 2024 года суд ЕС суд отказал в требовании компаниям Мельниченко, а 22 января отказался снимать с санкции с самого олигарха.

Довгань приводит два аргумента в защиту жены Мельниченко: меры против нее введены без должного судебного разбирательств; распространение на нее санкций мужа может рассматриваться как коллективное наказание, что противоречит международным нормам прав человека.

«Европейский суд постановил, что быть членом чьей-то семьи – не преступление. В противном случае это может быть квалифицировано как коллективное наказание, полностью запрещенное многими документами ООН … Это как введение санкций против российских олигархов. Быть богатым человеком – это не преступление. Если обсуждается идея введения санкций, то должны быть оценены все критерии контрмер», — пояснила она в ноябре в интервью службе новостей ООН.

«Я абсолютно не считаю себя лично ответственным за произошедшие трагедии», — сказал сам Мельниченко в интервью журналисту FT Максу Седдону. Мельниченко ответил «да» на вопрос журналиста FT, считает ли он действия России в Украине преступными. Потом одумался и обратился в редакцию, чтобы сказать, что его ответ касался конкретных сцен атак на гражданские объекты, которые, по его мнению, являются преступлением.

Мельниченко не переставал после начала войны появляться на встречах Путина с бизнесом, остается в руководстве РСПП, а его благотворительный фонд в России организовывал первые Кузбасские «Старты мечты», где медали вручала председатель фонда «Защитники Отечества» двоюродная племянница Путина Анна Цивилева.

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