EPAM обошел Google и Apple в рейтинге лучших мест для работы 1 23.01.2025, 21:29

Крупнейшая IT-компания с белорусскими корнями заняла 25 место.

Платформа Glassdoor опубликовала обновленный рейтинг лучших мест для работы. В новый топ-100 попал EPAM, обратило внимание издание devby.io.

В рейтинге Glassdoor EPAM оказался на 25 месте. Компания обошла таких технологических гигантов как Google (28 место), Meta (52 место), Apple (56 место).

В прошлом году издание devby.io изучило, что писали сотрудники EPAM о работе в компании на Glassdoor. В числе плюсов работники отмечали:

хорошее место для специалистов junior-уровня, «здесь можно получить опыт работы»;

возможности для профессионального роста;

отлаженные процессы;

много льгот и бенефитов;

медстраховка;

много проектов, что позволяет менять роли, команды и технологические стеки;

оптимальный баланс между работой и личной жизнью;

корпоративная культура;

«потрясающие люди и атмосфера», «работает много сильных технических специалистов»;

бесплатная учебная платформа с большим количеством курсов;

хорошие курсы английского;

удалёнка;

поддержка при переезде;

«стабильность»;

хорошие проекты;

«компания заботится о сотрудниках, стараясь свести к минимуму увольнения в сложный период для отрасли».

Среди минусов:

зарплата «ниже рынка», «низкая», «но для Беларуси нормально»;

«возможностей для продвижения мало»;

сложно сменить проект;

«редко оценивают производительность»;

бюрократия;

«приходится овертаймить»;

«очень легко застрять в собственном „пузыре“, в своей зоне комфорта, в устаревшем стеке технологий, что типично для любой крупной компании»;

«неактуальный технологический стек»;

«невозможно принять какие-либо технические или архитектурные решения, поскольку их всегда принимают клиенты»

«вам может не повезти с руководителем — и это скажется на вашей зарплате (хотя это не мой опыт)»;

«это корпорация с иерархией — неясно, как расти. Как сотрудник, вы полностью зависите от своего ресурсного менеджера и не можете сделать почти ничего, чтобы изменить что-то. Политика компании заключается в том, чтобы платить как можно меньше и не продвигать по службе — такое у меня сложилось впечатление».

Glassdoor — платформа, на которой сотрудники компаний могут оставлять комментарии о компаниях и их руководстве. Общий рейтинг компаний Glassdoor выводит на основе пяти параметров, по которым авторы отзывов выставляют оценки от 1 до 5: корпоративная культура и ценности; баланс между работой и личной жизнью; топ-менеджмент; зарплаты и бонусы; возможности карьерного роста. Также можно узнать, какой процент сотрудников рекомендует компанию для работы и поддерживает СЕО.

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