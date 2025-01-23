EPAM обошел Google и Apple в рейтинге лучших мест для работы

EPAM обошел Google и Apple в рейтинге лучших мест для работы1
- 23.01.2025, 21:29
Крупнейшая IT-компания с белорусскими корнями заняла 25 место.
Платформа Glassdoor опубликовала обновленный рейтинг лучших мест для работы. В новый топ-100 попал EPAM, обратило внимание издание devby.io.
В рейтинге Glassdoor EPAM оказался на 25 месте. Компания обошла таких технологических гигантов как Google (28 место), Meta (52 место), Apple (56 место).
В прошлом году издание devby.io изучило, что писали сотрудники EPAM о работе в компании на Glassdoor. В числе плюсов работники отмечали:
хорошее место для специалистов junior-уровня, «здесь можно получить опыт работы»;
возможности для профессионального роста;
отлаженные процессы;
много льгот и бенефитов;
медстраховка;
много проектов, что позволяет менять роли, команды и технологические стеки;
оптимальный баланс между работой и личной жизнью;
корпоративная культура;
«потрясающие люди и атмосфера», «работает много сильных технических специалистов»;
бесплатная учебная платформа с большим количеством курсов;
хорошие курсы английского;
удалёнка;
поддержка при переезде;
«стабильность»;
хорошие проекты;
«компания заботится о сотрудниках, стараясь свести к минимуму увольнения в сложный период для отрасли».
Среди минусов:
зарплата «ниже рынка», «низкая», «но для Беларуси нормально»;
«возможностей для продвижения мало»;
сложно сменить проект;
«редко оценивают производительность»;
бюрократия;
«приходится овертаймить»;
«очень легко застрять в собственном „пузыре“, в своей зоне комфорта, в устаревшем стеке технологий, что типично для любой крупной компании»;
«неактуальный технологический стек»;
«невозможно принять какие-либо технические или архитектурные решения, поскольку их всегда принимают клиенты»
«вам может не повезти с руководителем — и это скажется на вашей зарплате (хотя это не мой опыт)»;
«это корпорация с иерархией — неясно, как расти. Как сотрудник, вы полностью зависите от своего ресурсного менеджера и не можете сделать почти ничего, чтобы изменить что-то. Политика компании заключается в том, чтобы платить как можно меньше и не продвигать по службе — такое у меня сложилось впечатление».
Glassdoor — платформа, на которой сотрудники компаний могут оставлять комментарии о компаниях и их руководстве. Общий рейтинг компаний Glassdoor выводит на основе пяти параметров, по которым авторы отзывов выставляют оценки от 1 до 5: корпоративная культура и ценности; баланс между работой и личной жизнью; топ-менеджмент; зарплаты и бонусы; возможности карьерного роста. Также можно узнать, какой процент сотрудников рекомендует компанию для работы и поддерживает СЕО.