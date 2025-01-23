В ЕС солнечная энергетика впервые обогнала угольную 23.01.2025, 23:40

Солнце и ветер удовлетворили 29% спроса на электроэнергию в Евросоюзе.

Европейский союз впервые получил больше энергии от солнца, чем от сжигания угля.

Об этом сообщил аналитический центр Ember в четверг, 23 января.

Так, в 2024 году солнечная энергетика обеспечила 11,1% электроэнергии в Евросоюзе (304 ТВт-ч), обогнав уголь (269 ТВт-ч).

«Солнечная энергетика стала главным фактором сокращения использования ископаемого топлива в 2024 году. Тенденция к росту использования солнечной энергии охватила все страны ЕС», - отметили в центре.

Солнце и ветер удовлетворили 29% спроса на электроэнергию в ЕС, газ обеспечил 15,7%, а уголь - 9,8%. Атомная энергетика составила 23,7% от общего производства электроэнергии, гидроэнергетика - 13,2%. В 2024 году доля возобновляемых источников достигла 47%.

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