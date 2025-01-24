«Шахеды» ударили по многоэтажке под Киевом: разрушены три этажа
- 24.01.2025, 8:28
В нескольких квартирах занялся большой пожар.
В ночь с 23 на 24 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники, обломки одного из которых попали в многоэтажку в поселке Глеваха Фастовского района Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.
«В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах», — говорится в сообщении.
В КОВА уточнили, что все оперативные службы уже работают на месте происшествия.
«Проведена эвакуация жильцов дома», — отметили в КОВА.
Там также сообщили, что в другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 м2.
В сети также появились фото с последствиями попадания обломков «шахеда» по 10-этажке.
«Обломки «шахеда» попали в многоэтажку в Глевахе Киевской области», — говорится в подписи к фото.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате обоих инцидентов не было.