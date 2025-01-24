В утекших документах Алины Кабаевой нашли запись о службе в охране Путина 4 24.01.2025, 8:59

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Документ был верифицирован.

Бывшая олимпийская чемпионка и предполагаемая любовница Владимира Путина Алина Кабаева с 17 лет числилась сотрудницей войсковой части № 16660. Об этом пишет «Можем объяснить» со ссылкой на справку из Пенсионного фонда РФ, которая содержит информацию о доходах Кабаевой. Данный документ был верифицирован источником с доступом к персональным данным россиян, отмечает издание.

Войсковая часть, в которой якобы служила Кабаева, расположена в подмосковном Раменском. Она находится под ведомством Федеральной службы охраны (ФСО), обеспечивающей безопасность президента России.

Ранее журналист Григорий Нехорошев, автор первой публикации о связи Кабаевой с Путиным, заявил в интервью «МО», что был вынужден покинуть Россию именно из-за давления со стороны ФСО. «Мы понимали, что рискуем, но масштаб этих рисков стал понятен лишь позже», — отметил он.

Из документа также следует, что Кабаева занимала ключевую должность в холдинге «Национальная Медиа Группа» (НМГ), где в 2020 году ее доход составлял почти 1 миллион рублей в день. Наибольшую зарплату — 785,4 миллиона рублей за год — Кабаева получила в 2018 году. Пенсионные накопления экс-спортсменки на начало 2021 года оценивались в 770 тысяч рублей, размещенных в банке ВЭБ, возглавляемом Игорем Шуваловым.

Кабаева уже более десяти лет не публикует декларации о доходах, НМГ также не раскрывает финансовую отчетность, несмотря на то, что ее акционерами являются государственные структуры — банк «Россия» и компания «Согаз», подчеркивает «Можем объяснить».

По данным центра «Досье», у Владимира Путина и Алины Кабаевой двое сыновей. Старший, Иван, родился в 2015 году в Швейцарии, младший, Владимир, — в 2019 году в Москве. Эти сведения ранее подтверждала швейцарская газета SonntagsZeitung, ссылаясь на источник, близкий к принимавшему роды врачу. Детей президента и гимнастки изолировали в президентских резиденциях, где за ними ухаживают няни, гувернеры и тренеры. Мальчики практически не общаются со сверстниками и редко видят своих родителей. Безопасность детей круглосуточно обеспечивают сотрудники ФСО.

В 2023 году «Проект» сообщил, что через подставных лиц Кабаева владеет недвижимостью на сумму около 120 миллионов долларов. Среди ее владений — деревянный дом в резиденции Путина на Валдае, где часто проводят время их дети.

Отец Кабаевой, Марат Кабаев, сотрудничает с компанией RBS, которая участвовала в попытке захвата российских активов швейцарского холдинга Holcim — одного из крупнейших мировых производителей цемента. Об этом в 2022 году писало «Агентство».

Слухи о романтических отношениях Кабаевой с Путиным циркулируют с середины 2000-х годов. Однако ни глава РФ, ни олимпийская чемпионка публично их не подтверждали. Ранее президент был женат Людмиле Путиной, однако в 2013 году пара развелась.

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