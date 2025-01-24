ВСУ ликвидировали отправившегося воевать в Украину российского гандболиста

ВСУ ликвидировали отправившегося воевать в Украину российского гандболиста2
- 24.01.2025, 19:41
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Вратарь «Пермских медведей» погиб на 29-м году жизни.
Воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников погиб на войне в Украине на 29-м году жизни, сообщается на сайте команды.
Там не упоминается, в каком подразделении служил спортсмен и где именно он погиб.
Кожевников выступал за команды «Медведи-ГИПУ» и «Пермские медведи-Академия», последний раз — в сезоне 2015/16 (согласно данным на сайте Федерации гандбола России).