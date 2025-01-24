Маск анонсировал подключение мобильных к Starlink 16 24.01.2025, 19:43

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Сейчас прием сигнала из космоса осуществляет специальный терминал.

С 27 января начнется тестирование прямого соединения мобильных телефонов с интернет-спутниками Starlink, сообщил основатель компании-разработчика SpaceX Илон Маск в X.

«Бета-тестирование прямого интернет-соединения Starlink со спутника на мобильный телефон начнется через три дня», — сказано в сообщении предпринимателя.

Технология прямой связи между спутником и смартфоном называется Direct to Cell (DTC).

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