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Саудовская Аравия попросила Ханса Циммера переработать гимн страны

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  • 24.01.2025, 20:01
Саудовская Аравия попросила Ханса Циммера переработать гимн страны

Голливудский композитор известен благодаря своим музыкальным композициям к фильмам.

Голливудский композитор Ханс Циммер, который известен благодаря своим музыкальным композициям к фильмам, займется переработкой национального гимна Саудовской Аравии, сообщает «Аль-Арабия».

По данным телеканала, переговоры с Циммером ведет председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх.

Кроме этого, планируется создание нескольких музыкальных проектов, включая масштабный концерт Циммера, саундтрек к фильму «Битва за Ярмук» и оригинальную музыкальную композицию под названием Arabia, которая посвящена культурному наследию Саудовской Аравии.

Ханс Циммер является лауреатом премии «Оскар» за музыку к мультфильму «Король лев». За свою карьеру он написал композиции для более чем 150 картин («Человек дождя», «Гладиатор», «Начало»), а также к сериям фильмов «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь» и «Шерлок Холмс».

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