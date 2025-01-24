В Беларуси пенсии будут переводить только на базовые счета 4 24.01.2025, 22:41

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С 1 июля.

Скоро вступит в силу важное новшество: с 1 июля 2025 года пенсии будут перечислять на базовые счета. «Онлайнер» рассказывает, как к этому подготовиться.

Такое решение было принято еще в 2021 году, указ вступал в силу поэтапно.

С 1 июля 2022 года людям, которые хотели получать пенсию через банк, ее перечисляли только на базовый счет. Это правило действовало при назначении всех новых пенсий после этой даты.

Если для пенсии до 1 июля 2022 года был открыт не базовый счет, то выплаты до 1 июля 2025 года продолжают перечислять до истечения срока действия соответствующего заявления. Обычно это 3 года, но не позже, чем до 1 июля 2025 года.

Что надо знать: чтобы получать пенсию через банк после 1 июля 2025 года, пенсионеру необходимо открыть базовый счет, если его сейчас нет (или переоформить текущий (расчетный) банковский счет в базовый).

Если человек с 1 июля 2025 года не захочет или не успеет открыть базовый счет в банке, то он сможет получать пенсию через организацию почтовой связи или организацию по доставке пенсий.

Это касается и других социальных выплат, в том числе пособий, для них понадобится базовый счет.

Базовый счет открывают бесплатно, он может быть только один у одного человека. Определенный набор операций по этому счету должен быть бесплатным (выпуск карты, зачисление пенсии или пособия, снятие наличных и т. д.).

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