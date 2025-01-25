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Бывший ведущий Fox News возглавил Пентагон

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  • 25.01.2025, 9:03
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Бывший ведущий Fox News возглавил Пентагон

Сенат с трудом утвердил его кандидатуру.

Сенат Конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны. Его кандидатура вызывает сомнения даже у некоторых республиканцев. У него нет ни большого управленческого, ни политического опыта. Он участник боевых действий, бывший телеведущий и преданный сторонник Дональда Трампа, пишет Би-би-си .

Заседание было драматическим. Голоса разделились поровну: 50 на 50. Своим конституционным правом пришлось воспользоваться вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу. Он прибыл в Капитолий и проголосовал, добавив кандидату Трампа недостающий голос.

Бывший ведущий Fox News и ветеран армии, служивший в Афганистане и Ираке, 44-летний Хегсет обещает внести серьезные изменения в работу Пентагона.

Однако его руководство будет находиться под пристальным вниманием, подчеркивает Reuters, отмечая ожесточенное сопротивление демократов и даже некоторых республиканцев спорной кандидатуре. У них есть сомнения как по поводу его квалификации, так и по поводу его темперамента.

«У нас раньше не было такого министра обороны, как Хегсет», — сказал Reuters Джереми Сури, профессор истории и президентский ученый Техасского университета в Остине.

Должность главы Пентагона исторически доставалась кандидатам с большим опытом управления крупными организациями, пользующимся широкой двухпартийной поддержкой. В этот раз кандидату потребовалось дополнительное преимущество в голосах для утверждения.

Три сенатора-республиканца голосовали против Хегсета, в том числе Митч Макконнелл. По его словам, тот не смог продемонстрировать, что способен эффективно управлять такой большой и сложной организацией, как Пентагон.

«Простого желания быть «агентом перемен» недостаточно, чтобы занять эту должность», — сказал Макконнелл.

Бюджет Пентагона составляет 1 трлн долларов. Хегсет сообщил законодателям, что самая большая группа, которой он управлял, составляла 100 человек, а самый большой бюджет — 16 млн долларов.

За исключением того времени, когда Хегсет безуспешно баллотировался на пост сенатора от Республиканской партии в Миннесоте, у него ограниченный политический опыт.

Кроме того, его выдвижение было омрачено серией обвинений, в том числе со стороны бывшей невестки, которая заявила, что он издевался над своей второй женой до такой степени, что та пряталась в шкафу и имела кодовое слово, которое использовала с друзьями, если ее нужно было спасти. Хегсет решительно отвергает обвинения, его жена также отрицала любое физическое насилие.

Хегсет — майор запаса, он участвовал в операциях США в Ираке и Афганистане, а также служил на базе Гуантанамо, позже возглавлял организацию по защите прав ветеранов. Никогда не работал в государственных структурах.

Выступая на канале Fox News, он часто критиковал союзников по НАТО, утверждая, что Китай создает армию, «специально предназначенную для победы над США».

Новый глава Пентагона — давний и преданный сторонник Трампа.

Харизматичный телеведущий с его любовью к грубоватым оборотам и татуировкам (надпись People на внешней стороне предплечья и большой крест на внутренней) быстро стал популярным — он много лет вел шоу Fox & Friends Weekend.

Известно, что Хегсет последовательно защищал офицеров, обвиненных в военных преступлениях. Один из них застрелил девочку и пожилого человека в Ираке, другой убил безоружного подростка. Хегсет лично убедил Трампа помиловать военнослужащих.

В то же время Хегсет выступал с заявлениями о том, что женщины не должны служить в боевых частях.

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