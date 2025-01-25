ВСУ точным ударом снесли российский флаг возле Покровска 25.01.2025, 18:04

Видеофакт.

В окрестностях Покровска идут ожесточенные бои. В пригороде оккупанты вывесили свой триколор. Украинские защитники напомнили врагу, что эта земля ему не принадлежит.

Так, на днях захватчики решили вывесить флаг страны-агрессора на одном из склонов под Покровском. Аэроразведка штурмового полка «Скала» не позволила ему долго развиваться по ветру, передает «24 Канал».

Воины нанесли поражение дроном. Как следствие – российский флаг был уничтожен – он разлетелась в разные стороны. Момент ликвидации сняли другим дроном.

- Украинские защитники отмечают, что это очень важный намек оккупантам: «с вами будет то же самое, так что выстраивайтесь в ряд на том же месте, мы будем ждать!», – говорится в сообщении ОСУВ «Хортица».

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