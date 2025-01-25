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Силы беспилотных систем Украины поразили важнейший российский объект

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  • 25.01.2025, 20:51
  • 2,840
Силы беспилотных систем Украины поразили важнейший российский объект

Его стоимость — около $45 миллионов.

Операторы 412 украинского полка «NEMESIS» обнаружили и нанесли удар по российской пусковой установке ЗРК «Бук-М3», сделав невозможным его дальнейшее использование.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Отмечается, удар нанесен по комплексу противовоздушной обороны российских оккупантов на одном из ключевых направлений.

«Этот комплекс способен уничтожать воздушные цели на высотах до 25 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около 45 000 000$», - сказано в сообщении.

Отмечается, что после точного удара комплекс получил критические повреждения, которые сделали невозможным его дальнейшее использование.

В видео сказано, что этот комплекс среднего радиуса действия предназначен для уничтожения воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, БПЛА и крылатые ракеты.

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