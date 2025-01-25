Стало известно, сколько детей россияне похитили из Украины с помощью режима Лукашенко

Стало известно, сколько детей россияне похитили из Украины с помощью режима Лукашенко2
- 25.01.2025, 21:40
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Зеленский назвал шокирующую цифру.
Россияне вывезли из Украины в Россию 19,5 тысячи детей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли из газеты Il Foglio.
В большинстве своем с юга, а это Мариуполь, Херсонщина, россияне вывезли 19,5 тысячи детей. Что с этими всеми детьми? Они все не найдены, — сказал он.
Отметим, что в похищении украинских детей замешан и режим Лукашенко.