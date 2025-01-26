Это бестселлер: долгожданный бюджетник Dacia показали в деталях
- 26.01.2025, 9:57
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Машину ждали семь лет.
Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения уже отправился на европейский рынок. Машину, которая является бестселлером своего сегмента, потенциальные покупатели ждали семь лет. Модель даже появилась в Украине как Renault Duster 2025 года. Кроссовер в подробностях показали на новых фото.
Как напоминает OBOZ.UA, бюджетник Dacia Duster 2 поколения появился в 2017 году. Машина фактически представляла собой усовершенствование предшественника и не так уж сильно от него отличалась. Хотя машина получилась удачной. Однако пришлось как следует подождать перед появлением радикально другого автомобиля.
Новый Duster выполнили в стиле концептуального кроссовера Bigster, который уже тоже стал серийной машиной. На предшественника модель совсем не похожа.
В дальнейшем Dacia Duster получит гибридную модификацию с полным приводом ближе к концу 2025 года. Заднюю ось приведут в движение с помощью электромотора. На данный момент гибрид Duster недоступен с полным приводом. Машину обещают сделать доступной.
Цена Renault Duster — 19 000 евро.