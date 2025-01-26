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Украина поразила один из крупнейших российских НПЗ: в Генштабе ВСУ раскрыли детали

  • 26.01.2025, 13:21
  • 3,016
Украина поразила один из крупнейших российских НПЗ: в Генштабе ВСУ раскрыли детали

Также уничтожен пункт управления Тихоокеанского флота РФ.

Силы беспилотных систем ВСУ и ГУР повторно ударили по объектам «Рязанской нефтеперерабатывающей компании», которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что в результате удара были зафиксированы взрывы и пожар в районе указанной цели.

«Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ Российской Федерации. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1», - отметили в Генштабе.

Также там добавили, что накануне ракетные войска Украины ударили по передовому пункту управления в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ. Отмечается, что в пункте могла находиться оперативная группа Тихоокеанского флота. Сейчас последствия повреждений уточняются.

«Боевая работа по пунктам управления врага и важных объектах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться», - добавили в Генштабе.

Обновлено

По информации УНИАН от источников в спецслужбах, хотя Минобороны РФ и заявило о сбитии восьми беспилотников - очевидцы зафиксировали на видео около десяти взрывов. После них в разных местах НПЗ начались сильные пожары.

«Местные правоохранители быстро оцепили район НПЗ с целью не допустить к территории многочисленных очевидцев, которые могли подтвердить точность попадания дронов, как это было в предыдущий раз, в ночь на 24 января. Тогда также состоялась результативная атака добрых дронов на Рязанский НПЗ. Многочисленные видео и фото в социальных сетях с комментариями местных жителей подтвердили попадание и детонации больших емкостей с нефтепродуктами», - отмечают источники УНИАН.

Они также добавили, что Рязанский НПЗ имеет заявленный объем переработки нефтепродуктов до 17 млн тонн в год, из-за чего он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

«Часть произведенных нефтепродуктов поставляется вооруженным силам РФ, часть идет на экспорт. НПЗ расположен на расстоянии более 450 километров от границы Украины», - добавляют источники УНИАН.

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