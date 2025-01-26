Шпиц Умка пометил избирательный участок, на котором голосовал Лукашенко

Шпиц Умка пометил избирательный участок, на котором голосовал Лукашенко5
- 26.01.2025, 15:48
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Диктатор вляпался в историю.
Лукашенко 26 января пришел на избирательный участок вместе со своим шпицем Умкой. На входе пес пометил его стену. Этот фрагмент попал в трансляцию белорусских пропагандистов.
В ролике видно, как Александр Лукашенко заходит на избирательный участок в сопровождении Натальи Кочановой, других чиновников и своего пса по кличке Умка. Шпиц на входе отошел от колонны и пометил стену Белгосуниверситета физкультуры.
Напомним, с 1 января в Беларуси вступили в силу отдельные положения Закона «Об ответственном обращении с животными».
Законом устанавливается запрет на посещение с животным продовольственных магазинов, объектов образования, здравоохранения, культуры, а также физкультурно-спортивных сооружений — за исключением собак-поводырей.