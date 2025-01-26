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Телевизионщики показали плачевную явку на участке, где голосовал Лукашенко

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  • 26.01.2025, 19:46
  • 10,834
Телевизионщики показали плачевную явку на участке, где голосовал Лукашенко

Фотофакт.

Александр Лукашенко проголосовал утром 26 января на президентских «выборах». Он голосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры, пишет «Наша Нива».

Телевизионщики показали, как Лукашенко расписывается в листе за полученный бюллетень.

Несмотря на то, что в Минске на 10:00, согласно официальным данным, проголосовала почти половина избирателей, Лукашенко стал всего вторым человеком из этого листа, кто получил бюллетень.

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