Телевизионщики показали плачевную явку на участке, где голосовал Лукашенко

Телевизионщики показали плачевную явку на участке, где голосовал Лукашенко13
- 26.01.2025, 19:46
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Фотофакт.
Александр Лукашенко проголосовал утром 26 января на президентских «выборах». Он голосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры, пишет «Наша Нива».
Телевизионщики показали, как Лукашенко расписывается в листе за полученный бюллетень.
Несмотря на то, что в Минске на 10:00, согласно официальным данным, проголосовала почти половина избирателей, Лукашенко стал всего вторым человеком из этого листа, кто получил бюллетень.