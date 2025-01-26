закрыть
26 января 2025, воскресенье, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Несмотря на призывы Лукашенко, Тихановской и Латушко, белорусы проигнорировали псевдовыборы

31
  • 26.01.2025, 20:04
  • 9,646
Несмотря на призывы Лукашенко, Тихановской и Латушко, белорусы проигнорировали псевдовыборы

Пустые участки по всей стране.

В Беларуси закрылись «избирательные участки». Читатели сайта Charter97.org сообщают о провальной явке на так называемых «выборах» по всей стране.

«Избирательный участок в школе. Несколько раз проходил мимо — людей там не видел».

«Гомель, пустые участки на протяжении всего дня».

«Кажется, заманить людей не удалось даже дешевой водкой и колбасой», — пишут белорусы.

Наши читатели сообщают о провальной явке в Минске, Могилеве, Барановичах, Мозыре и других городах страны.

О бойкоте «выборов» пишут иностранные журналисты, которые приехали в Беларусь.

В соцсетях появляются видео с пустыми «избирательными участками».

Компанию Лукашенко на этих «выборах» составили четыре спойлера. Альтернативные кандидаты не были допущены.

Напомним, деятели Латушко и Тихановская призывали людей приходить на избирательные участки, чтобы «голосовать против всех», создавая явку для Лукашенко. Сотрудники их офисов записывали пафосные видео с призывом участвовать в «выборах», но белорусы оказались мудрее.

Показательным эпизодом этого фарса стал момент, когда шпиц Лукашенко Умка пометил «избирательный участок». Такими эти «выборы» и запомнятся.

Написать комментарий 31

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников