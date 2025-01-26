Несмотря на призывы Лукашенко, Тихановской и Латушко, белорусы проигнорировали псевдовыборы 31 26.01.2025, 20:04

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Пустые участки по всей стране.

В Беларуси закрылись «избирательные участки». Читатели сайта Charter97.org сообщают о провальной явке на так называемых «выборах» по всей стране.

«Избирательный участок в школе. Несколько раз проходил мимо — людей там не видел».

«Гомель, пустые участки на протяжении всего дня».

«Кажется, заманить людей не удалось даже дешевой водкой и колбасой», — пишут белорусы.

Наши читатели сообщают о провальной явке в Минске, Могилеве, Барановичах, Мозыре и других городах страны.

О бойкоте «выборов» пишут иностранные журналисты, которые приехали в Беларусь.

В соцсетях появляются видео с пустыми «избирательными участками».

Пустой участок для голосования на «выборах» в Беларуси. pic.twitter.com/R8CRhd8uQ1 — Сharter97.org (@charter_97) January 26, 2025

Компанию Лукашенко на этих «выборах» составили четыре спойлера. Альтернативные кандидаты не были допущены.

Напомним, деятели Латушко и Тихановская призывали людей приходить на избирательные участки, чтобы «голосовать против всех», создавая явку для Лукашенко. Сотрудники их офисов записывали пафосные видео с призывом участвовать в «выборах», но белорусы оказались мудрее.

Показательным эпизодом этого фарса стал момент, когда шпиц Лукашенко Умка пометил «избирательный участок». Такими эти «выборы» и запомнятся.

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