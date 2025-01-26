«Это событие станет своеобразным психологическим аспектом» 26.01.2025, 22:16

Военный эксперт предположил, чем ВСУ уничтожат Крымский мост.

Незаконно построенный РФ Крымский мост вскоре будет уничтожен. Для этого не подходят дроны, которыми Силы обороны Украины атакуют военные объекты, расположенные в России.

Об этом заявил майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

Он пояснил, что путепровод, охрана которого постоянно усиливается врагом, может быть разрушен ракетами, которые есть в арсенале ВСУ. Гетьман не исключает, что заявления об уничтожении моста со стороны Сил обороны были определенным отвлечением внимания оккупантов для того, чтобы они сосредоточили большое количество ПВО именно вокруг Крымского моста, а ВСУ в это время успешно могли атаковать другие объекты.

«Чем его можно взорвать? Дронами, такими как мы атакуем российские нефтеперерабатывающие заводы, его точно не взорвешь. Вполне возможно, что можно это сделать беспилотниками, которые атакуют надводные цели, но скорее всего, это должны быть ракеты «земля-земля» или «воздух-земля». Они у нас есть... Какие именно будут использованы, трудно сказать...», - сказал эксперт.

По его мнению, вскоре мост, который является для россиян очень важным логистическим путем, все же будет разрушен. По словам специалиста, событие станет своеобразным психологическим аспектом - кремлевским пропагандистам будет трудно объяснить, чего рухнул этот путепровод.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com