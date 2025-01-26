МИД Польши: Белорусский народ не раз демонстрировал зрелость 1 26.01.2025, 22:29

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Сегодняшние «выборы» не отражают волю белорусов.

Министерство иностранных дел Республики Польша выступило с заявлением в связи с псевдовыборами в Беларуси.

Ведомство отвечает, что из-за действий властей в выборах не могли участвовать независимые кандидаты.

«Кампания сопровождалась репрессиями против политических оппонентов и запугиванием представителей белорусского гражданского общества. В условиях всеобщей цензуры и государственной пропаганды, значительная часть белорусов не имела доступа к независимой и достоверной информации. В результате этих действий белорусское общество фактически было лишено права голоса», — сообщает польский МИД.

Эти факторы, как говорится в заявлении, «не позволяют считать результат сегодняшних выборов достоверным и отражающим волю белорусского народа, который не раз в новейшей истории демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов»:

«Только открытость к диалогу, готовность к сотрудничеству, а также соблюдение стандартов ООН и ОБСЕ и основных прав каждого человека обеспечат развитие и процветание Беларуси. Польша неизменно призывает власти Республики Беларусь начать процесс, результатом которого станет по-настоящему свободная и демократическая Беларусь без политических заключенных и преследований, которой будут гордиться все граждане», — говорится в сообщении.

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