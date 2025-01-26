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В Орловской области РФ атакованы склады хранения ударных БПЛА оккупантов

  • 26.01.2025, 22:35
В Орловской области РФ атакованы склады хранения ударных БПЛА оккупантов
иллюстративное фото

Генеральный штаб ВСУ рассказал подробности атаки.

Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных БпЛА российских оккупантов в Орловской области РФ.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Есть информация о сильной вторичной детонации.

«Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 «шахедов» уже не будут применены против нашей страны.

Боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения, будет продолжаться», - сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления МО Украины повторно поразили объекты «Рязанской нефтеперерабатывающей компании», которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.

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