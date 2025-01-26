Врач назвал ягоды, которые способствуют крепкому сердцу и лучшему сну
- 26.01.2025, 23:09
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Они улучшают общее состояние здоровья и самочувствие.
Ягоды - это не просто вкусное лакомство, это питательная сила! Доктор Эрик Наткин рассказал в статье She Finds о некоторых ягодах, которые способствуют укреплению сердца и улучшению сна.
Ягоды не только способствуют снижению веса и улучшению состояния кишечника, но и оказывают удивительное воздействие на здоровье сердца и качество сна.
1. Терпкая вишня «Монморанси». Эти ягоды, о которых мало кто знает, богаты мелатонином - гормоном, регулирующим циклы сна. Питье терпкого вишневого сока перед сном может естественным образом улучшить продолжительность и качество сна.
2. Ежевика. Богатая биофлавоноидами и витамином С, ежевика поддерживает здоровье сердца, улучшая кровоток и уменьшая воспаление. Она также способствует снижению стресса, что косвенно помогает заснуть. Исследования показывают, что ежевика может улучшать кровяное давление и жесткость артерий, что делает ее героем сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Малина. Малина с высоким содержанием клетчатки и танинов - это двойная польза для сердца. Клетчатка снижает уровень холестерина, а дубильные вещества обладают антиоксидантными свойствами, которые способствуют здоровью сердечной мышцы. Кроме того, натуральные сахара в малине помогают вырабатывать серотонин - нейромедиатор, который способствует сну, если употреблять его в умеренных количествах перед сном.
Включение в свой рацион терпкой вишни Монморанси, ежевики и малины - разумный шаг для поддержания здоровья вашего сердца и сна. Эти универсальные ягоды можно употреблять в свежем, замороженном виде или добавлять в рецепты, чтобы улучшить общее состояние здоровья и самочувствие.