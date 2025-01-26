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Украинские пограничники сбили российский дрон «Пародия» из пулемета

  • 26.01.2025, 23:29
Украинские пограничники сбили российский дрон «Пародия» из пулемета

Видеофакт.

Украинские пограничники в Сумской области сбили российский дрон «Пародия» из пулемета крупного калибра Дегтярева-Шпагина.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили в Госпогранслужбе Украины, опубликовав соответствующее видео.

«Давай-давай… Хорош, стой! Падает! Есть!», — кричит голос за кадром, комментируя сначала огонь по вражеской цели, а затем ее падение на землю.

Также на видео можно увидеть горящий дрон, который, как сообщили украинские защитники, оказался Пародией.

Как отметили в ГПСУ, такие беспилотники обманывают радары, создавая иллюзию более серьезной угрозы, как, например, шахед или другой ударный БпЛА.

«Своевременное уничтожение таких дронов помогает сосредоточить силы на настоящих угрозах», — отметили в ГПСУ.

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