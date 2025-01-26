Украинские пограничники сбили российский дрон «Пародия» из пулемета 26.01.2025, 23:29

Видеофакт.

Украинские пограничники в Сумской области сбили российский дрон «Пародия» из пулемета крупного калибра Дегтярева-Шпагина.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили в Госпогранслужбе Украины, опубликовав соответствующее видео.

«Давай-давай… Хорош, стой! Падает! Есть!», — кричит голос за кадром, комментируя сначала огонь по вражеской цели, а затем ее падение на землю.

Также на видео можно увидеть горящий дрон, который, как сообщили украинские защитники, оказался Пародией.

Как отметили в ГПСУ, такие беспилотники обманывают радары, создавая иллюзию более серьезной угрозы, как, например, шахед или другой ударный БпЛА.

«Своевременное уничтожение таких дронов помогает сосредоточить силы на настоящих угрозах», — отметили в ГПСУ.

💥 Російська «пародія» впала на Сумщині після роботи українських воїнів ППО



Бійці вогневої групи «Сталевого кордону» поцілили у дрон-обманку за допомогою кулемету ДШК.



Росіяни запускають такі дрони, щоб відвести увагу радарів від справжньої загрози, розповідають військові. pic.twitter.com/4dlcYlkquZ — NV (@tweetsNV) January 26, 2025

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