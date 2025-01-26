Наталья Радина: Стратегия Латушко и Тихановской на 26 января закончилась фиаско
- 26.01.2025, 23:17
Мы увидели пустые участки.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в эфире «Радыё Свабода» ответила на вопрос, удалось ли Лукашенко загнать людей на избирательные участки, а также в чем была ошибочной стратегия офиса Тихановской:
— Сегодняшний день показал абсолютный провал стратегии, которую выбрали офисы Светланы Тихановской и Павла Латушко, призывавшие людей 26 января приходить на избирательные участки, чтобы голосовать против всех. Белорусы проигнорировали не только Лукашенко с его «выборами», но глупую стратегию Латушко и Тихановской. Я сразу говорила, что эта стратегия работает на власть, которая хочет показать явку на участках. Мы увидели сегодня пустые участки.