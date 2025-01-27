Наталья Радина: Я восхищаюсь белорусами 14 27.01.2025, 9:21

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Наталья Радина

Не прийти на «выборы» в тоталитарной стране - это настоящий подвиг.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала провальную явку на лукашенковских «выборах» 26 января:

— Белорусы массово проигнорировали избирательный фарс, организованный режимом Лукашенко 26 января. Во всех городах страны избирательные участки были пустыми. Белорусы проголосовали ногами и не стали участниками позорного мероприятия, хотя их зазывали туда не только диктатор, но и Тихановская со своим «кабинетом».

Фальшивые «выборы» в Беларуси многие эксперты называли «советскими». Но представьте себе, чтобы в СССР граждане проигнорировали «обязаловку» и не пошли на украшенные красным кумачом участки! А ведь репрессии в Беларуси сегодня более массовые и жестокие, чем в советский послесталинский период.

В тоталитарном Советском Союзе было в семь раз меньше сотрудников милиции, чем при власти Лукашенко (220 милиционеров на 100 тысяч населения в СССР и 1480 на 100 тысяч населения в Республике Беларусь). Причем это данные до 2020 года, сейчас разница, вероятно, в 10 раз.

Поэтому я восхищаюсь мудростью, смелостью и мужеством белорусов, которые 26 января показали, что большая часть из них продолжает выступать против режима Лукашенко. Низкий поклон и бесконечное уважение. Мы добьемся свободы.

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