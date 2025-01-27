ВСУ прорвались вперед в Курской области РФ

ВСУ прорвались вперед в Курской области РФ2
- 27.01.2025, 14:02
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Украинские военные провели успешные контратаки.
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ недавно продвинулись в Курской области РФ.
Геолокационные кадры за 26 января, показывают, что ВСУ недавно незначительно продвинулись в центре Погребков, что к северу от Суджи, а также в лесистой местности к северо-западу от Косицы. Кроме того, так называемые российские милблогеры утверждали, что украинские силы проводили контратаки под Погребками.