ВСУ прорвались вперед в Курской области РФ 2 27.01.2025, 14:02

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Украинские военные провели успешные контратаки.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ недавно продвинулись в Курской области РФ.

Геолокационные кадры за 26 января, показывают, что ВСУ недавно незначительно продвинулись в центре Погребков, что к северу от Суджи, а также в лесистой местности к северо-западу от Косицы. Кроме того, так называемые российские милблогеры утверждали, что украинские силы проводили контратаки под Погребками.

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