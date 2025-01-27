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ВСУ прорвались вперед в Курской области РФ

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  • 27.01.2025, 14:02
  • 8,484
ВСУ прорвались вперед в Курской области РФ

Украинские военные провели успешные контратаки.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ недавно продвинулись в Курской области РФ.

Геолокационные кадры за 26 января, показывают, что ВСУ недавно незначительно продвинулись в центре Погребков, что к северу от Суджи, а также в лесистой местности к северо-западу от Косицы. Кроме того, так называемые российские милблогеры утверждали, что украинские силы проводили контратаки под Погребками.

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