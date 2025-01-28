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В Южной Корее загорелся пассажирский самолет

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  • 28.01.2025, 19:46
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В Южной Корее загорелся пассажирский самолет

На борту было более 170 человек.

В международном аэропорту Кимхэ, Южная Корея, загорелся пассажирский самолет Air Busan. Пожар начался перед вылетом в Гонконг, на борту находилось 176 человек.

Об этом сообщает Yonhap News.

По данным издания, пассажирский самолет загорелся в международном аэропорту в юго-восточном городе Пусан.

Пожарная служба сообщила, что самолет авиакомпании Air Busan, который направлялся в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ загорелся в хвостовой части перед взлетом около 22:26 (по местному времени - ред.) во вторник.

Известно, что все 169 пассажиров и семь членов экипажа, находившихся на борту, были эвакуированы на надувной горке. Во время эвакуации три человека получили травмы.

Отмечается, что хотя пожар начался в хвосте самолета, огонь также перекинулся на фюзеляж самолета.

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