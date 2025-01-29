Самое необычное французское авто продают за $2,5 миллиона 1 29.01.2025, 8:59

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Voisin C25 Aerodyne отличается неординарным дизайном в стилистике ар-деко.

В США на аукцион Gooding&Company выставили редкий седан Voisin C25 Aerodyne 1935 года. За уникальное авто планируют получить более 2,5 миллиона долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Французская компания Avions Voisin известна, прежде всего, своими аэропланами времен Первой мировой войны, однако с 1919 года перепрофилировалась на выпуск автомобилей. Для своего времени они были действительно авангардными.

Voisin C25 Aerodyne отличается нетипичным дизайном в стилистике ар-деко с неплохой для своего времени аэродинамикой. У него арочная крыша и обтекаемые крылья. Салон отделали клетчатой тканью и полированным алюминием, а в потолке сделали три круглых иллюминатора.

Авто отличалось не только нестандартным стилем, но и получило набор инноваций. Его сдвижную крышу оснастили электроприводом, также установили полуавтоматическую КПП с электромагнитным приводом переключения передач.

Voisin C25 Aerodyne комплектовали 3,0-литровой шестеркой мощностью 90 л. с. Его максимальная скорость составляет 135 км/ч. Также авто оснастили регулируемыми (переключателем в салоне) амортизаторами.

Изготовлено всего 7 Voisin C25 Aerodyne, а до нашего времени сохранилось лишь три таких седана. Конкретно это авто отреставрировали до оригинального состояния.

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