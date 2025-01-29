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ЕС хочет отключить от SWIFT еще 15 российских банков

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  • 29.01.2025, 13:26
  • 1,612
ЕС хочет отключить от SWIFT еще 15 российских банков

Также будет нанесен удар по российскому алюминию.

Евросоюз готовится в рамках 16-го пакета санкций отключить еще около 15 российских банков от международной системы платежей SWIFT, рассказали Bloomberg осведомленные источники. Соответствующее предложение страны ЕС получили на этой неделе.

Но о каких банках идет речь, собеседники агентства не уточнили.

Помимо этого, ЕС предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия, а также ограничительные меры против более чем 70 судов «теневого флота» России, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в $60 за баррель. При этом, как отметили источники Bloomberg, финальный пакет санкций может быть скорректирован, так как он требует одобрения всех членов ЕС. Принять его предполагается к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

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