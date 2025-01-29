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Артиллерийский удар управляемым боеприпасом «Copperhead» по бетонным укрытиям оккупантов показали на видео

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  • 29.01.2025, 15:19
  • 2,770
Артиллерийский удар управляемым боеприпасом «Copperhead» по бетонным укрытиям оккупантов показали на видео

Впечатляющие кадры.

Украинские артиллеристы уничтожили бетонное укрытие оккупантов на Херсонщине высокоточным снарядом «Copperhead».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

«Артиллерийский удар управляемым боеприпасом Copperhead по бетонным укрытиям на ВТ», - отмечается в комментарии к видео.

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