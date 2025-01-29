Артиллерийский удар управляемым боеприпасом «Copperhead» по бетонным укрытиям оккупантов показали на видео 2 29.01.2025, 15:19

2,770

Впечатляющие кадры.

Украинские артиллеристы уничтожили бетонное укрытие оккупантов на Херсонщине высокоточным снарядом «Copperhead».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

«Артиллерийский удар управляемым боеприпасом Copperhead по бетонным укрытиям на ВТ», - отмечается в комментарии к видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com