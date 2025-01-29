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Переживший Холокост одессит сравнил Путина и Гитлера

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  • 29.01.2025, 18:39
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Переживший Холокост одессит сравнил Путина и Гитлера
Роман Шварцман

Роман Шварцман призвал положить конец варварству.

Переживший Холокост житель Одессы в речи перед бундестагом сравнил российскую военную агрессию против его страны, развязанную Путиным, с варварскими преступлениями нацистов во время Второй мировой войны. «В те времена меня пытался убить Гитлер, поскольку я еврей. Сейчас Путин пытается убить меня, потому что я украинец», - заявил Роман Шварцман, выступая в парламенте ФРГ на заседани в память жертв национал-социализма в среду, 29 января, сообщает «Немецкая волна».

Одновременно Шварцман призвал Германию увеличить военную поддержку Украины. «Я взываю к вам, вооружите нас, чтобы Путин закончил эту войну на уничтожение», - призвал 88-летний украинец. В особенности он указал на потребность Украины в ракетах большой дальности.

Моральный долг нынешних поколений - положить конец варварству

По словам Шварцмана, нынешние поколения должны приложить усилия, «чтобы никто больше не испытывал страданий и пыток», это их исторический и моральный долг. «Сегодня мы должны вновь сделать все возможное, чтобы положить конец варварству», - подчеркнул он.

Роман Шварцман является председателем Одесской региональной ассоциации евреев и представляет жертв Холокоста. В возрасте 5 лет он попал в Бершадское гетто в Винницкой области. По его словам, он спустя 80 лет еще помнит унижения, боль и постоянный голод в гетто.

После речи Шварцмана депутаты аплодировали ему стоя. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил гостя за то, что смог приехать в Берлин. «Я считаю честью, что вы сегодня выступаете перед нами», - заявил он и заверил Украину в поддержке Германии.

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