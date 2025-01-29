Украинские дроны ударили по ракетному арсеналу россиян 29.01.2025, 19:32

Было более 20 взрывов.

Служба безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ сегодня, 29 января, ночью атаковали несколько важных объектов россиян в Тверской области. В частности, под ударом находился ракетный арсенал.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

По информации собеседников издания, целью дронов СБУ и ССО стал 23-й ракетный арсенал Минобороны России в Тверской области. Дроны ударили по самому складу, а также по трем зданиям военной части.

Источники уточняют, что местные жители насчитали более 20 взрывов. Также они в местных чатах жаловались на эвакуацию населения.

Помимо склада, как добавили собеседники, беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «Андреаполь». Она является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

В результате удара на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется к терминалу «Усть-Луга» в Ленинградской области.

«СБУ совместно с Силами обороны продолжает отработку по военным и логистическим объектам на территории врага, уменьшая его способность вести войну против Украины. Дроновые санкции демонстрируют свою эффективность. Их применение будет продолжаться и дальше», - подчеркнул проинформированный источник в СБУ.

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