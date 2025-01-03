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ВСУ накрыли ракетами бригаду морпехов РФ во время награждения под Курском

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  • 3.01.2025, 8:31
  • 5,252
ВСУ накрыли ракетами бригаду морпехов РФ во время награждения под Курском
иллюстративное фото

Оккупанты находились в местном Доме культуры.

ВСУ накрыли ракетным огнем место дислокации 810-й бригады морской пехоты российских оккупационных войск в населенном пункте Ивановское на Курщине, нанеся врагу значительные потери в живой силе.

Telegram-канал «Украина 365» публикует кадры, на которых запечатлены последствия атаки. Оккупанты находились в местном Доме культуры, в момент удара там проходило награждение личного состава бригады.

На видео можно увидеть разрушения здания, а также поврежденную военную технику.

«Ракетный удар нанесен по Дому культуры в с. Ивановское, Курская обл., Рыльский р-н, где проходили мероприятия по награждению личного состава 810-й бригады ВС РФ», - пишет Telegram-канал «russia no context».

Успешную атаку на место дислокации 810-й бригады оккупантов подтверждает и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко.

«Есть удачный удар. Значительны потери в 810-й бригаде РФ вследствие этого», - сообщил он.

В свою очередь, проект «КіберБорошно» отмечает, что фиксировал размещение личного состава врага в Доме культуры в Ивановском еще в конце ноября.

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