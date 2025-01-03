«Яндекс» заставили скрыть один из крупнейших НПЗ на картах РФ из-за атак ВСУ 9 3.01.2025, 12:28

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Так решил суд в Москве.

Суд в Москве впервые обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за угрозы атак украинских беспилотников. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

В решении суда говорится, что «Яндекс» в течение одного месяца должен «исключить информационный доступ» к инфраструктуре НПЗ «путем удаления, ретуширования графических изображений составных частей предприятия (цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами, иных элементов завода) из поисково-информационной картографической службы «Яндекс Карты».

Иск в суд был подан «надзорным ведомством», которое проводило проверку исполнения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса и обнаружило в открытом доступе информацию обо всех объектах НПЗ. В иске отмечается, что завод, о котором идет речь, «работает в бесперебойном режиме, обеспечивая нужды российской армии и флота в ходе проведения специальной военной операции» и только в 2024 году был четырежды атакован украинскими беспилотниками. В результате атак пострадала инфраструктура предприятия, а его сотрудники получили ранения.

Отмечается, что перед обращением в суд «надзорное ведомство» попыталось решить вопрос напрямую с «Яндексом», но это ни к чему не привело. Суд решил, что открытый доступ к картам и фото НПЗ «подрывают обороноспособность государства», а также «оказывают негативное влияние на своевременную поставку материалов» в российскую армию. По решению суда с «Яндекса» также взыскали госпошилну.

В 2024 году Украина сконцентрировалась на ударах по российскому топливно-энергетическому комплексу. По данным Financial Times, к октябрю, помимо нефтебаз, ударам подверглись по меньшей мере девять из 32 крупнейших НПЗ России. Пик атак пришелся на май. Тогда, по данным Сергея Вакуленко из Евразийского центра Карнеги, были выбиты 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Под описание, данное в судебном решении, подходит Новошахтинский завод нефтепродуктов, находящийся в 100 км от Ростова-на-Дону. Он считается крупнейшим на юге России и может снабжать российскую армию. За время полномасштабной войны в Украине он оказывался под атакой украинских дронов четыре раза. Последний раз о пожаре на нем после прилета беспилотников 19 декабря сообщил и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. После этого завод остановил обе установки первичной переработки нефти.

В целом в результате атак украинских дронов объемы переработки нефти в России, по данным Reuters, в 2024 году упали до минимума за последние 12 лет — до 266,9 млн тонн. Это на 8,1 млн тонн меньше, чем годом ранее.

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