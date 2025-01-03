Россия массированно ударила по Чернигову 3.01.2025, 20:06

Есть разрушения и раненые.

Российская армия вечером пятницы, 3 декабря, нанесла ракетный удар по городу Чернигов. Уже известно о пострадавших и разрушениях.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

По его данным, РФ нанесла тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Там уже зафиксированы значительные разрушения нескольких домов.

«Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются», - сообщил Чаус.

Позже руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате ракетной атаки частично разрушены 2 жилых дома, повреждены окна 7 жилых домов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com