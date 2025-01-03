При ударе по Льгову мог быть ликвидирован командир 52-го полка дальней авиации РФ

При ударе по Льгову мог быть ликвидирован командир 52-го полка дальней авиации РФ3
- 3.01.2025, 20:48
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Он причастен к целому ряду военных преступлений.
При ударе ВСУ по российской военной базе во Льгове (Курская область) мог быть ликвидирован полковник ВКС РФ Олег Тимошин, занимающий пост командира 52-го полка дальней авиации. Он причастен к целому ряду военных преступлений.
О его возможной ликвидации сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Удар по месту базирования ВС РФ во Льгове был нанесен 30 декабря с использованием ракет Storm Shadow.
Служба безопасности Украины ранее выдвинула Тимошину очень тяжелые обвинения. По версии следствия, он курировал авиационный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года, жертвами которого стали 46 человек, в том числе 6 детей. Причастен он и к другим атакам.
По данным OSINT-экспертов, именно авиаполк Тимошина, который базируется в Шайковке в Калужской области осуществил обстрел торгового центра «Амстор» в Кременчуге 27 июня 2022 года. Число жертв тогда достигло 21 человека.